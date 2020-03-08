«Вы самые лучшие в мире»: Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта
Президент РФ выразил восхищение прекрасным полом и пожелал дамам здоровья, любви и счастья.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта. Глава государства обратился к прекрасной половине человечества, отметив исключительную роль дам в передаче традиционных ценностей из поколения в поколения и поддержания уюта в доме.
Российский лидер выразил благодарность женщинам и признался, что они заслуживают восхищения.
«Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире. Вам каким-то непостижимым образом удается все успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или в учебе и при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными», — отметил Путин.
Он добавил, что способность женщин «беззаветно любить, глубоко сопереживать» и заботиться о близких действительно поражает. Особую признательность президент выразил тем, кто посвящает себя материнству.
«Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодатный труд», — подчеркнул глава РФ.
В заключение своей поздравительной речи Путин пожелал представительницам прекрасного пола любви, здоровья и радости.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества.
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