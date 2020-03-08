«Вы самые лучшие в мире»: Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта

|
Карина Бернтгольц
27

Президент РФ выразил восхищение прекрасным полом и пожелал дамам здоровья, любви и счастья.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта. Глава государства обратился к прекрасной половине человечества, отметив исключительную роль дам в передаче традиционных ценностей из поколения в поколения и поддержания уюта в доме.

Российский лидер выразил благодарность женщинам и признался, что они заслуживают восхищения.

«Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире. Вам каким-то непостижимым образом удается все успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или в учебе и при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными», — отметил Путин.

Он добавил, что способность женщин «беззаветно любить, глубоко сопереживать» и заботиться о близких действительно поражает. Особую признательность президент выразил тем, кто посвящает себя материнству.

«Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодатный труд», — подчеркнул глава РФ.

В заключение своей поздравительной речи Путин пожелал представительницам прекрасного пола любви, здоровья и радости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества.

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
67.52
1.33 75.84
2.16
ТОП-3 женских знаков зодиака, представительницы которых сводят с ума мужчин

Новости Lentainform

Загрузка...