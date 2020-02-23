Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. С речью он выступил на торжественном концерте в Кремлевском дворце.

«Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, рад быть вместе с вами на этом торжественном вечере в Кремле и хочу сердечно поздравить ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех граждан России с Днем защитника Отечества», — начал президент свою речь.

Он добавил, что этот праздник отмечается всеми жителями страны на протяжении многих десятилетий. Он символизирует глубокое уважение к людям, прошедшим воинскую службу, профессиональным военным и защитникам Родины.

«Во все времена наши воины верой и правдой служили Отечеству. Не щадя себя, защищали родную землю. А наш народ гордился их стойкостью, мужеством и силой духа, чтил подвиги прославленных полководцев, офицеров и солдат, творцов действительно великих легендарных побед», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что российские армия и флот продолжат получать новейшее вооружение, в том числе лазерные и гиперзвуковые комплексы. Некоторые виды оружия будущего уже перешли от этапа испытаний к постановке на боевое дежурство.

«Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными, а значит, укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы», — заверил глава государства.

Путин выразил уверенность в том, что нынешнее и будущее поколения защитников России всегда будут служить достойным примером любви к Родине, верности присяге и воинскому долгу. Сейчас границы страны находятся в безопасности — свой профессионализм и надежность нового оружия военные доказали успехами в Сирии.

«Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Хочу передать самые добрые поздравления всем вашим близким. Всем, кто вас ждет и любит, кто хранит тепло домашнего очага. Все они по праву делят с вами радость этого праздника. Уверен, что армия и флот России всегда будут надежно стоять на страже интересов Родины, достойно решать все поставленные перед вами задачи. Желаю вам здоровья и новых успехов в службе», — заключил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества.