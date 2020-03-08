Сын судьи может быть причастен к смерти подростка в Петербурге — СМИ

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Нюра Незванова
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В настоящий момент силовики готовят штурм квартиры, где может скрываться вооруженный мужчина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Сын судьи может быть причастен к смерти подростка, тело которого нашли на лестничной клетке в одном из домов петербургского Колпино. Об этом Ленте.ру стало известно от источника в правоохранительных органах.

По данным издания, служитель Фемиды не имеет никакого отношения к смерти ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело силовики готовятся к штурму квартиры, где предположительно скрывается вооруженный мужчина.

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