Сын судьи может быть причастен к смерти подростка в Петербурге — СМИ
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В настоящий момент силовики готовят штурм квартиры, где может скрываться вооруженный мужчина.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Сын судьи может быть причастен к смерти подростка, тело которого нашли на лестничной клетке в одном из домов петербургского Колпино. Об этом Ленте.ру стало известно от источника в правоохранительных органах.
По данным издания, служитель Фемиды не имеет никакого отношения к смерти ребенка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело силовики готовятся к штурму квартиры, где предположительно скрывается вооруженный мужчина.
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