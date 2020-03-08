Девять человек, в том числе трое детей, пострадали при пожаре в Удмуртии

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Нюра Незванова
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Пожар произошел в жилом доме, огнем оказались охвачены восемь квартир.

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Девять человек, среди которых трое детей, получили ожоги в результате пожара в 12-квартирном жилом доме в населенном пункте Игра в Удмуртии. Еще один ребенок скончался.

Как стало известно 5-tv.ru, огнем оказались охвачены восемь квартир.

Из здания удалось эвакуировать 20 человек.

В шесть утра огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что восемь квартир горят в жилом доме в Удмуртии.

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