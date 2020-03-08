Восемь квартир горят в жилом доме в Удмуртии

Восемь квартир полыхают в 12-квартирном жилом доме в Игринском районе республики Удмуртия. Как стало известно 5-tv.ru, возгоранию присвоен второй уровень сложности.

Предварительно, горят квартиры во втором и третьем подъездах. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров.

В результате ЧП пострадали семь человек, в том числе трое детей, еще один ребенок скончался. В настоящий момент их направили в ближайшее медицинское учреждение.

На месте пожара работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар разгорелся в высотке в Колпинском районе Петербурга.