Восемь квартир горят в жилом доме в Удмуртии
Пожар произошел в 12-квартирном доме в Игринском районе республики.
Фото: Известия / Андрей Эрштрем
Восемь квартир полыхают в 12-квартирном жилом доме в Игринском районе республики Удмуртия. Как стало известно 5-tv.ru, возгоранию присвоен второй уровень сложности.
Предварительно, горят квартиры во втором и третьем подъездах. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров.
В результате ЧП пострадали семь человек, в том числе трое детей, еще один ребенок скончался. В настоящий момент их направили в ближайшее медицинское учреждение.
На месте пожара работают экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар разгорелся в высотке в Колпинском районе Петербурга.
Нашли ошибку?