Композитор и певец Игорь Николаев вместе с младшей дочерью Вероникой устроил для супруги милый сюрприз на 8 марта, пишет Teleprogramma.pro.

Под присмотром знаменитого отца малышка собрала для Юлии Проскуряковой букет из розовых роз. Жена певца поделилась роликом, на котором запечатлена подготовка сюрприза.

«Как же это трогательно и приятно! Спасибо! С наступающим праздником вас, девочки, девушки, женщины! Будьте счастливы!» — подписала пост Юлия.

На видео девочка старательно ставит цветы в вазу, а за кадром Николаев комментирует действия дочери.

«Так каждый цветочек мы по очереди поставим для нашей мамы на 8 марта. Она придет и обрадуется!» — сказал певец.

«Какая умница», — отреагировал на публикацию дизайнер Игорь Гуляев.

Instagram @uliaveronika

Поклонники пришли в восторг от милого сюрприза наследницы и написали свои поздравления под постом Проскуряковой.

«Какой пупсичек! Юлечка, с праздником вас! Миллион маленьких и больших радостей!»

«Ангелочек, как нежно укладывает в вазу цветы, приятно смотреть. С наступающим вас!»

«Прекрасный ребенок. Готовит подарок для своей мамочки», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Игорь Николаев показал, как выглядел без усов.