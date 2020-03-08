«Как же это трогательно и приятно!» — дочь Николаева устроила сюрприз для мамы
Юлия Проскурякова оценила старания наследницы.
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Фото, видео: Instagram @uliaveronika
Композитор и певец Игорь Николаев вместе с младшей дочерью Вероникой устроил для супруги милый сюрприз на 8 марта, пишет Teleprogramma.pro.
Под присмотром знаменитого отца малышка собрала для Юлии Проскуряковой букет из розовых роз. Жена певца поделилась роликом, на котором запечатлена подготовка сюрприза.
«Как же это трогательно и приятно! Спасибо! С наступающим праздником вас, девочки, девушки, женщины! Будьте счастливы!» — подписала пост Юлия.
На видео девочка старательно ставит цветы в вазу, а за кадром Николаев комментирует действия дочери.
«Так каждый цветочек мы по очереди поставим для нашей мамы на 8 марта. Она придет и обрадуется!» — сказал певец.
«Какая умница», — отреагировал на публикацию дизайнер Игорь Гуляев.
Поклонники пришли в восторг от милого сюрприза наследницы и написали свои поздравления под постом Проскуряковой.
«Какой пупсичек! Юлечка, с праздником вас! Миллион маленьких и больших радостей!»
«Ангелочек, как нежно укладывает в вазу цветы, приятно смотреть. С наступающим вас!»
«Прекрасный ребенок. Готовит подарок для своей мамочки», — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Игорь Николаев показал, как выглядел без усов.
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