Мария Погребняк похвасталась огромным букетом, который ей подарили на 8 марта
Супруга спортсмена теперь ломает голову, в какую вазу поставить свой презент.
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Фото, видео: Instagram @mariapoga_
Жена российского футболиста Павла Погребняка Мария похвасталась гигантским букетом, который ей преподнесли сыновья и супруг на 8 марта. Светская львица опубликовала в сторис на своей странице в Instagram видео, как наследники втроем, еле справляясь с ношей, несут ей подарок.
«Всех с 8 марта! Вау! Вау! Мальчишки мои любимые. Красота! Обалденный букет», — прокомментировала происходящее Мария.
Первое, что пришло в голову некоторым юзерам после просмотра видео, это в какую же вазу поставить такие розы.
«С праздником, Машуль! Прекрасные розы! Всегда было интересно, куда ставить такую красоту? Есть специальные вазы?», — спросила подписчица.
«Нет. Сейчас занимаюсь этим вопросом», — ответила Мария.
Фанаты оценили шикарный презент Погребняка супруге, а также написали свои поздравления звезде под ее публикацией.
«С праздником! Сколько мужчин вас сегодня поздравляют»;
«Какие у вас ребята, прелесть»;
«Рядом с красивой женщиной достойные мужчины. С 8 марта», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Погребняк кардинально сменила имидж.
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