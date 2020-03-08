Мария Погребняк похвасталась огромным букетом, который ей подарили на 8 марта

Жена российского футболиста Павла Погребняка Мария похвасталась гигантским букетом, который ей преподнесли сыновья и супруг на 8 марта. Светская львица опубликовала в сторис на своей странице в Instagram видео, как наследники втроем, еле справляясь с ношей, несут ей подарок.

«Всех с 8 марта! Вау! Вау! Мальчишки мои любимые. Красота! Обалденный букет», — прокомментировала происходящее Мария.

Первое, что пришло в голову некоторым юзерам после просмотра видео, это в какую же вазу поставить такие розы.

«С праздником, Машуль! Прекрасные розы! Всегда было интересно, куда ставить такую красоту? Есть специальные вазы?», — спросила подписчица.

«Нет. Сейчас занимаюсь этим вопросом», — ответила Мария.

Instagram @mariapoga_

Фанаты оценили шикарный презент Погребняка супруге, а также написали свои поздравления звезде под ее публикацией.

«С праздником! Сколько мужчин вас сегодня поздравляют»;

«Какие у вас ребята, прелесть»;

«Рядом с красивой женщиной достойные мужчины. С 8 марта», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Погребняк кардинально сменила имидж.