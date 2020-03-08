Купающаяся в лучах солнца Пугачева поздравила подписчиц с женским праздником
Певица выложила селфи в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @alla_orfey
Алла Пугачева поздравила женщин с Международным женским днем на своей странице в Instagram. Примадонна обратилась с теплыми словами к своим подписчикам.
«Всем, кому по душе этот праздник, желаю побольше солнца в вашу душу», — подписала пост звезда.
Певица уже по традиции выложила в социальную сеть селфи, отмечает Teleprogramma.pro. На фото знаменитость позирует в черной шляпе и улыбается, жмурясь от солнца. Поклонники написали свои пожелания исполнительнице и отметили ее цветущий вид.
«Бесконечной любви и весеннего настроения!»
«Солнце!»
«Алла Борисовна! Ну, какая же вы обалденная! С праздником, родная!»
«Королева»;
«С праздником! Вы лучшая женщина на свете!» — написали фанаты.
Недавно в похожем головном уборе фанаты заметили певицу Лайму Вайкуле. В комментариях поклонники отметили сходство между артистками.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что коллаж из фото Пугачевой и Гарри Галкина удивил фанатов.
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