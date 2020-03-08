Купающаяся в лучах солнца Пугачева поздравила подписчиц с женским праздником

Алла Пугачева поздравила женщин с Международным женским днем на своей странице в Instagram. Примадонна обратилась с теплыми словами к своим подписчикам.

«Всем, кому по душе этот праздник, желаю побольше солнца в вашу душу», — подписала пост звезда.

Instagram @alla_orfey

Певица уже по традиции выложила в социальную сеть селфи, отмечает Teleprogramma.pro. На фото знаменитость позирует в черной шляпе и улыбается, жмурясь от солнца. Поклонники написали свои пожелания исполнительнице и отметили ее цветущий вид.

«Бесконечной любви и весеннего настроения!»

«Солнце!»

«Алла Борисовна! Ну, какая же вы обалденная! С праздником, родная!»

«Королева»;

«С праздником! Вы лучшая женщина на свете!» — написали фанаты.

Недавно в похожем головном уборе фанаты заметили певицу Лайму Вайкуле. В комментариях поклонники отметили сходство между артистками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что коллаж из фото Пугачевой и Гарри Галкина удивил фанатов.