«Очень с Аллой Борисовной похожи»: Вайкуле в черном напомнила фанатам Пугачеву
65-летняя певица удивила поклонников стройностью и позитивом.
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Фото, видео: Instagram @laima_vaikule_official; www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Снимок 65-летней Лаймы Вайкуле удивил ее фанатов. Певица выложила в Instagram кадр, на котором стоит в черном костюме, шляпе и круглых очках. При этом звезда выглядит удивительно стройной. И дело не в выборе цвета, считают подписчики. Облегающие брюки и жакет, скроенный по фигуре, не оставляют сомнения: автор поста в прекрасной форме.
Комментируя фото, многие поклонники отметили сходство Вайкуле с Аллой Пугачевой. 70-летняя певица любит подобные образы и последнее время тоже заметно похудела. Примадонна как подруга Лаймы выступила на недавнем юбилее латвийской артистки. Тогда виновница торжества была одета в черный фрак свободного покроя.
«С возрастом все красивее»;
«Фантастически молодо выглядите! Стройности только позавидовать! Юные девы нервно кусают локти в сторонке»;
«Как же вы похудели и похорошели, невероятно! Вам лет 30 будто!»
«Очень с Аллой Борисовной похожи, как сестры», — восхитились фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лайма Вайкуле пошла на крайние меры из-за эпидемии коронавируса.
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