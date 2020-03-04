«Очень с Аллой Борисовной похожи»: Вайкуле в черном напомнила фанатам Пугачеву

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Валентин Черников
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65-летняя певица удивила поклонников стройностью и позитивом.

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Фото, видео: Instagram @laima_vaikule_official; www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Снимок 65-летней Лаймы Вайкуле удивил ее фанатов. Певица выложила в Instagram кадр, на котором стоит в черном костюме, шляпе и круглых очках. При этом звезда выглядит удивительно стройной. И дело не в выборе цвета, считают подписчики. Облегающие брюки и жакет, скроенный по фигуре, не оставляют сомнения: автор поста в прекрасной форме.

Комментируя фото, многие поклонники отметили сходство Вайкуле с Аллой Пугачевой. 70-летняя певица любит подобные образы и последнее время тоже заметно похудела. Примадонна как подруга Лаймы выступила на недавнем юбилее латвийской артистки. Тогда виновница торжества была одета в черный фрак свободного покроя.

Instagram @laima_vaikule_official

«С возрастом все красивее»;

«Фантастически молодо выглядите! Стройности только позавидовать! Юные девы нервно кусают локти в сторонке»;

«Как же вы похудели и похорошели, невероятно! Вам лет 30 будто!»

«Очень с Аллой Борисовной похожи, как сестры», — восхитились фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лайма Вайкуле пошла на крайние меры из-за эпидемии коронавируса.

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