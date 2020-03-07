Коллаж из фото Пугачевой и Гарри Галкина удивил фанатов

На фанатской странице, посвященной сыну Пугачевой и Галкина, опубликовали коллаж из фотографий Примадонны и Гарри. Пользователи Instagram сравнили внешность мамы и шестилетнего сына. Для этого подписчики выбрали ретро-снимок, на котором исполнительница выглядит совсем юной.

Поклонники звездного семейства поразились невероятному сходству и единогласно пришли к выводу, что певица и ее наследник — «две капли одной воды». Правда, по мнению некоторых юзеров, что-то в мальчике есть и от папы Максима Галкина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Гарри с Мамой…❤ Похожи? Публикация от Гарри Галкин (@garri_galkin) 6 Мар 2020 в 8:53 PST

Гарри Галкин похож на знаменитую маму не только внешне. Мальчик уже проявляет большие способности к музыке. Недавно в сети появился ролик, в котором наследник звездной пары под аккомпанемент фортепьяно исполняет шлягер Шарля Азнавура Tombe la neige («Падает снег») на французском языке.

Сын знаменитостей также обладает и актерскими талантами. Максим Галкин однажды показал, как мальчик забавно отыгрывает мини театрализованное представление, играя юного пажа.

Помимо этого, Гарри Галкин демонстрирует отличные успехи в спорте. Малыш способен нырять на дно бассейна и проплывать 20 метров под водой на глубине до 2,5 метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гарри Галкин впечатлил отца своими знаниями.