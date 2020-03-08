«Это важно»: Путин заявил о необходимости гарантировать сменяемость власти в России

В России должна быть гарантирована сменяемость власти, для этого необходимо ограничить количество сроков, на которые может избираться президент. Об этом сообщил глава российского государства Владимир Путин.

«Сейчас вот мы рассматриваем поправки в Конституцию. Звучит очень много разных предложений: и отменить количество сроков, на которые может избираться президент. Но все-таки, на мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти — а для такой страны, как наша, это важно, — все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», — сказал российский лидер в эфире одного из федеральных телеканалов.

Он добавил, что нет ничего необычного в полном отсутствии ограничений на число президентских сроков. По историческим меркам в тех же США подобные ограничения появились совсем недавно. Путин также заявил, что не будет создавать неприемлемую для России систему власти ради продления своих полномочий.

«Сейчас много слухов ходит о том, чтобы какие-то альтернативные и параллельные органы власти создать, ну, например, придать Госсовету дополнительные функции. Считаю абсолютно неприемлемым. <…> Я не хочу и не буду для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для нее неприемлема или губительна», — подчеркнул Путин, назвав двоевластие губительным для страны.

При этом он считает угрозой отсутствие сильной президентской власти угрозой для России, писала ранее «Экономика сегодня». Поскольку в стране нет мощных политических партий такая ситуация может привести к множеству проблем, полагает российский лидер.

Как сообщал 5-tv.ru, президент предложил внести поправки в Конституцию РФ во время послания Федеральному собранию в январе 2020 года. Одна из них предполагает исключение слова «подряд» из статьи об ограничении сроков полномочий президента. В том же месяце Владимир Путин объяснил ветерану ВОВ, почему выступает против отсутствия таких ограничений.

Что касается США, там один и тот же человек может занимать пост президента не более двух сроков (независимо от того, подряд или с перерывом). Эти ограничения были введены с вступлением в силу 22-й поправки к Конституции США. Американский Конгресс принял ее в 1947 году, а необходимое число штатов ратифицировали в 1951-м.