  1. Пятый канал
  4. Владимир Путин высказался против неограниченного президентского срока

Владимир Путин высказался против неограниченного президентского срока

, 18:21 | Светлана Александрова Видео 123

Внести соответствующие изменения в Конституцию главу государства попросил на встрече в Петербурге один из ветеранов Великой Отечественной войны.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Никольский, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин высказался против практики неограниченного пребывания руководителей государства у власти. Внести в Конституцию изменения, отменяющие ограничения президентских полномочий конкретным сроком попросил Путина один из участников встречи. В Петербурге в честь 77-летия прорыва блокады Ленинграда глава государства побеседовал с ветеранами и представителями общественных организаций.

По мнению одного из собравшихся, решать, продлевать ли работу президента или, поблагодарив за труды, освободить от нее, должен народ. Однако, Владимир Путин с таким предложением не согласился.

«Я понимаю, это связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю. Вместе с тем, очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на встрече с гражданами в Музее обороны и блокады «Ленинграда» Владимир Путин пообещал единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 января

Последние новости

19:28
Елизавета II невзлюбила Меган Маркл из-за цвета кожи
19:11
Владимир Путин пообещал продолжить господдержку поисковиков
18:59
«Врач рассказывает страшное»: Юлия Савичева призналась, что сильно заболела
18:53
Польша заявила права на предметы искусства в России
18:39
Звезда сериала «Не родись красивой» не смогла выйти на сцену из-за недомогания
18:32
Председатель ТСЖ рассказал о ремонте комнаты в Петербурге, где «обрушилась штукатурка»

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 января
Крещенский сочельник: что можно и категорически нельзя делать 18 января
Макгрегор против Серроне: дата, статистика бойцов и коэффициенты

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]