Владимир Путин высказался против неограниченного президентского срока

Президент России Владимир Путин высказался против практики неограниченного пребывания руководителей государства у власти. Внести в Конституцию изменения, отменяющие ограничения президентских полномочий конкретным сроком попросил Путина один из участников встречи. В Петербурге в честь 77-летия прорыва блокады Ленинграда глава государства побеседовал с ветеранами и представителями общественных организаций.

По мнению одного из собравшихся, решать, продлевать ли работу президента или, поблагодарив за труды, освободить от нее, должен народ. Однако, Владимир Путин с таким предложением не согласился.

«Я понимаю, это связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю. Вместе с тем, очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на встрече с гражданами в Музее обороны и блокады «Ленинграда» Владимир Путин пообещал единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей.