«Я весь ваш»: Батрутдинов поздравил поклонниц с 8 марта

Тимур Батрутдинов сделал неожиданный подарок своим поклонницам. Он написал поздравление с 8 марта в Instagram и приложил к нему очень чувственное фото.

«Дорогие девочки! Поздравляю вас с международным днем любви вас! Будьте счастливы, любимы и терпеливы к нам! А в остальном, нет слов, чтобы описать мою к вам любовь! В честь праздника, скину вам свою почти голую фоточку. Ну, это в знак того, что я весь ваш!» — написал комик.

Instagram @timurbatrutdinov

В комментариях жест Барутдинова восприняли по-разному. Кому-то он пришелся по вкусу, кто-то увидел в этом самолюбование. А некоторым захотелось «погорячей».

«Это законно — быть таким идеальным?»

«Штанишки пониже!!!»

«Зачем так штаны спускать?»

«Мог бы и постараться, и прикрыть часть тела только букетом цветов», — не унимались фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тимур Батрутдинов рассказал о своих сексуальных предпочтениях и романтических мечтах.