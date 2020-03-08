«Я весь ваш»: Батрутдинов поздравил поклонниц с 8 марта
Фанаты комика поспорили о том, насколько уместен «подарок» их кумира.
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Фото, видео: Instagram @timurbatrutdinov
Тимур Батрутдинов сделал неожиданный подарок своим поклонницам. Он написал поздравление с 8 марта в Instagram и приложил к нему очень чувственное фото.
«Дорогие девочки! Поздравляю вас с международным днем любви вас! Будьте счастливы, любимы и терпеливы к нам! А в остальном, нет слов, чтобы описать мою к вам любовь! В честь праздника, скину вам свою почти голую фоточку. Ну, это в знак того, что я весь ваш!» — написал комик.
В комментариях жест Барутдинова восприняли по-разному. Кому-то он пришелся по вкусу, кто-то увидел в этом самолюбование. А некоторым захотелось «погорячей».
«Это законно — быть таким идеальным?»
«Штанишки пониже!!!»
«Зачем так штаны спускать?»
«Мог бы и постараться, и прикрыть часть тела только букетом цветов», — не унимались фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Тимур Батрутдинов рассказал о своих сексуальных предпочтениях и романтических мечтах.
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