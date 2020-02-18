«Близняшки, расовая карусель»: Батрутдинов рассказал о своих сексуальных предпочтениях

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Ниса Мурзанаева
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42-летний юморист признался, что мечтает остепениться.

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Фото, видео: Instagram @timurbatrutdinov

Тимур Батрутдинов рассказал о своих сексуальных предпочтениях и романтических мечтах в видеоподкасте Данилы Поперечного на YouTube. По словам 42-летнего юмориста, в настоящий момент он находится в «бездонной корзине секса».

«Я как раз на той стадии, что я уже не выделяю самый безумный секс. Какое-то время я выбирал необычные места. Длинные набережные. Внезапность. Подошла девушка помыть посуду, а ты тут. Близняшки нравятся, расовая карусель. Это то, о чем я мечтал, будучи советским ребенком», — признался комик.

Телезвезда утверждает, что давно хочет остепениться и найти ту «единственную». Тимур Батрутдинов поделился — он никогда не изменял своим избранницам во время отношений.

Поклонники давно сватают юмориста певице Ольге Бузовой. Вот только знаменитости опровергают любые слухи о романе и заявляют — у них исключительно дружеские отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заядлый холостяк Тимур Батрутдинов скрывает свою 19-летнюю дочь.

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