«Близняшки, расовая карусель»: Батрутдинов рассказал о своих сексуальных предпочтениях
42-летний юморист признался, что мечтает остепениться.
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Фото, видео: Instagram @timurbatrutdinov
Тимур Батрутдинов рассказал о своих сексуальных предпочтениях и романтических мечтах в видеоподкасте Данилы Поперечного на YouTube. По словам 42-летнего юмориста, в настоящий момент он находится в «бездонной корзине секса».
«Я как раз на той стадии, что я уже не выделяю самый безумный секс. Какое-то время я выбирал необычные места. Длинные набережные. Внезапность. Подошла девушка помыть посуду, а ты тут. Близняшки нравятся, расовая карусель. Это то, о чем я мечтал, будучи советским ребенком», — признался комик.
Телезвезда утверждает, что давно хочет остепениться и найти ту «единственную». Тимур Батрутдинов поделился — он никогда не изменял своим избранницам во время отношений.
Поклонники давно сватают юмориста певице Ольге Бузовой. Вот только знаменитости опровергают любые слухи о романе и заявляют — у них исключительно дружеские отношения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заядлый холостяк Тимур Батрутдинов скрывает свою 19-летнюю дочь.
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