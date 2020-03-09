Не в интересах России: в «Роснефти» объяснили вред от соглашений ОПЕК+
В ходе заседания 6 марта страны ОПЕК+ не договорились о сделке, которая предполагала дополнительное сокращение или продление на текущих условиях.
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Фото, видео: ТАСС/ Ваганов Антон, 5-tv.ru
Пресс-секретарь корпорации «Роснефть» Михаил Леонтьев заявил, что обсуждаемая 6 марта сделка стран ОПЕК+ по снижению добычи нефти не отвечала интересам России. Причиной тому стал тот фактор, что сокращаемые объемы замещались игроками вне соглашения, в то время как участники теряли возможности для развития отрасли.
«Конечно, даже в текущих условиях можно было бы достигнуть какого-то соглашения с партнерами. Но то предложение, которое было сделано, не было партнерским… Просто наши объемы замещаются объемами конкурентов. Это мазохизм», — цитирует Леонтьева «РИА Новости».
Он пояснил, что в текущих условиях с рынка должны были быть убраны дешевые российская и арабская нефть. Это должно расчистить путь для «дорогой сланцевой американской», и при этом «обеспечить эффективность ее добычи».
В ходе заседания 6 марта страны ОПЕК+ не договорились о сделке, которая предполагала дополнительное сокращение или продление на текущих условиях. Россия в рамках переговоров предлагала сохранить условия какими они были, а Саудовская Аравия наоборот выступала за сокращение добычи. Соответственно, с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Минфина Антон Силуанов заявил о готовности России к снижению цены на нефть.
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