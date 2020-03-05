Россия готова к возможному снижению цен на нефть

Россия поготовлена к снижению цен на нефть. С таким заявлением выступил министр финансов Антон Силуанов на лекции для студентов Финансового университета при правительстве РФ, сообщает РИА Новости.

По словам главы Минфина, в этом случае бюджет будет финансироваться из резервных фондов.

«Сейчас еще тоже один из рисков — это нефть. Мы создали свои резервы, Фонд национального благосостояния, который пополнялся за счет нефтяных доходов в так называемые тучные годы. Многие нас критиковали, говорили, что это „кубышка“, что Минфин сидит на злате и чахнет. Но сейчас может измениться ситуация и мы будем за счет этой „кубышки“ финансировать все те расходы, которые приняли и по которым у нас есть обязательства», — рассказал Силуанов.

Министр также напомнил, что на состоявшемся накануне мониторинговом комитете ОПЕК+, касающемся дальнейшего выстраивания политики в отношении объемов продаж на мировом рынке нефти, к какому-либо решению прийти пока не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию на мировом рынке нефти.