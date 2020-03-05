Россия готова к возможному снижению цен на нефть
По словам главы Минфина, на этот случай имеются резервные фонды.
Фото: ТАСС / Алеев Егор
Россия поготовлена к снижению цен на нефть. С таким заявлением выступил министр финансов Антон Силуанов на лекции для студентов Финансового университета при правительстве РФ, сообщает РИА Новости.
По словам главы Минфина, в этом случае бюджет будет финансироваться из резервных фондов.
«Сейчас еще тоже один из рисков — это нефть. Мы создали свои резервы, Фонд национального благосостояния, который пополнялся за счет нефтяных доходов в так называемые тучные годы. Многие нас критиковали, говорили, что это „кубышка“, что Минфин сидит на злате и чахнет. Но сейчас может измениться ситуация и мы будем за счет этой „кубышки“ финансировать все те расходы, которые приняли и по которым у нас есть обязательства», — рассказал Силуанов.
Министр также напомнил, что на состоявшемся накануне мониторинговом комитете ОПЕК+, касающемся дальнейшего выстраивания политики в отношении объемов продаж на мировом рынке нефти, к какому-либо решению прийти пока не удалось.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию на мировом рынке нефти.
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