Житель Новосибирска открыл стрельбу во дворе жилого дома

Конфликт во дворе жилого дома вечером в Новосибирске перерос в стрельбу. Видео инцидента выложено в социальной сети на странице группы Новосибиркая служба эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, как двое мужчин о чем-то спорят. У одного из них в руках оружие, похожее на карабин. Через некоторое время он отходит на некоторое расстояние и направляет его на оппонента и производит в его сторону несколько выстрелов. К шоку свидетелей произошедшего мужчина, в которого стреляли, продолжает двигаться в направлении выстрелов.

После этого владелец оружия решил перейти к более радикальным мерам и стал использовать его в качестве орудия для битья. Завязалась драка.

Позднее стало известно, что выстрелы производились холостыми патронами.

Как прокомментировали сайту KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства конфликта и личности участников.