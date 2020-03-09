Житель Новосибирска открыл стрельбу во дворе жилого дома
Во время конфликта он произвел несколько выстрелов, а потом стал использовать оружие в качестве орудия битья.
Фото: www.globallookpress.com
Конфликт во дворе жилого дома вечером в Новосибирске перерос в стрельбу. Видео инцидента выложено в социальной сети на странице группы Новосибиркая служба эвакуации «АСТ-54».
На кадрах видно, как двое мужчин о чем-то спорят. У одного из них в руках оружие, похожее на карабин. Через некоторое время он отходит на некоторое расстояние и направляет его на оппонента и производит в его сторону несколько выстрелов. К шоку свидетелей произошедшего мужчина, в которого стреляли, продолжает двигаться в направлении выстрелов.
После этого владелец оружия решил перейти к более радикальным мерам и стал использовать его в качестве орудия для битья. Завязалась драка.
Позднее стало известно, что выстрелы производились холостыми патронами.
Как прокомментировали сайту KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства конфликта и личности участников.
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