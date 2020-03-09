В Якутии объяснили умерщвление 200 животных борьбой с бешенством

Около 200 животных, имевших контакт с зараженной бешенством собакой, усыпили в Якутске. Эту информацию подтвердили в департаменте ветеринарии республики Саха. Там уточнили, что их подвергли эвтаназии, так как выбор стоял между жизнью животного и человека.

«На территории пункта передержки животных (ППЖ) г. Якутска размещены два контейнера. В одном контейнере находятся трупы собак, собранные в городе и приготовленные для утилизации, во втором — 153 трупа собак и 48 кошек, имевших контакт с собакой с бешенством, доступ к которому в соответствии с требованиями СНИП закрыт», — разъяснили в пресс-службе департамента.

Соответственно, сотня трупов животных, найденная ранее зоозащитниками на территории ППЖ, была подготовлена для утилизации. В департаменте уточнили, что животные из этого контейнера были сбиты в ДТП на улицах города, умерли от болезней или были усыплены по решению хозяев.

«Эвтаназия животных происходит методом усыпления путем введения внутримышечных уколов. Распространяемые материалы о жестоком умерщвлении собак работниками ветеринарных служб не соответствуют действительности», — заявили в пресс-службе.

Ранее 5-tv.ru писал, что зоозащитники в пункте передержки животных в Якутске нашли контейнер с сотней мертвых собак и кошек.