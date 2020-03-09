В Тамбовской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

Подозреваемый в убийстве 13-летней Елизаветы Ч., пропавшей без вести, задержан в Тамбовской области. Об этом сообщил 5-tv.ru источник в следственных органах региона.

По версии следствия, задержанный Александр Л. ехал в районе села Боково Тамбовского района на автомобиле, взятом у родственников. По неосторожности он сбил проходившую мимо девочку. Испугавшись, что она умерла, мужчина погрузил ее в багажник и сбросил в реку.

Подозреваемый показал предполагаемое место трагедии, реку исследуют водолазы. Тело школьницы пока не найдено. Мужчина содержится в следственном изоляторе, меру пресечения ему изберут 10 марта.

Ранее СК по Тамбовской области завел уголовное дело по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки. Елизавета Ч. Ушла на дискотеку в дом культуры села Бокино 7 марта вечером и не вернулась.

Ранее 5-tv.ru писал, под Тверью в реке обнаружено тело пропавшей накануне семилетней девочки.