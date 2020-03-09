Под Тверью в реке обнаружено тело пропавшей накануне семилетней девочки
Маленькая жительница села Чамерово Весьегонского района вечером 8 марта ушла гулять и не вернулась.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, СК РФ
Тело пропавшей накануне семилетней жительницы села Чамерово Весьегонского района Тверской области найдено в реке Сыроверка. Как сообщает региональный СК, девочка вечером 8 марта ушла гулять и не вернулась домой.
На поиски ребенка были брошены правоохранители и сотрудники МЧС. К операции впоследствии подключились и неравнодушные местные жители.
9 марта тело девочки было обнаружено спасателями в реке, протекающей на территории села. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время устанавливаются причины смерти ребенка. Расследование продолжается.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — подозреваемого в убийстве сына судьи привезли на допрос.
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