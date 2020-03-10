В Петербурге спасли дрейфовавших на льдине детенышей нерпы

Самую милую спасательную операцию провели в Петербурге. На дрейфующей льдине в Северную столицу с Ладоги принесло двоих детенышей нерпы. Очевидцы вызвали спасателей. Они сняли малышей с глыбы. Оказалось, что малышам всего несколько дней от роду. Их уже передали специалистам Центра изучения и спасения морских млекопитающих. Теперь ластоногих откормят и отпустят на волю.

За последние две недели из Невы выловили уже семерых нерпят. По словам специалистов, в этом году животные стали заложниками стихии. Из-за теплой зимы Ладожское озеро толком не замерзло. И хлипкие льдины уносит вместе с самками и новорожденными детенышами. Выжить малыши смогут только с помощью человека.

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