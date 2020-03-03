Тюлень Крошик наглядно показал, почему опасно выходить на тонкий лед
Социальный ролик получил большую популярность на просторах интернета.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Фото, видео: ВКонтакте @sealrescue; 5-tv.ru
Тюлень Крошик предупредил петербуржцев об опасности выхода на тонкий, весенний лед, снявшись в видеоролике.
На кадрах тюлень сначала просто сидит на краю замерзшего бассейна, но потом проваливается и уходит под воду. При этом, весит млекопитающее всего 40 килограммов, то есть гораздо меньше взрослого человека.
Пользователи интернета назвали это видео — лучшей социальной рекламой.
Крошик уже четыре года живет в «Фонде друзей балтийской нерпы». Туда он попал ослабленным малышом, которого нашли на льду Ладожского озера. Но после реабилитации тюлень отказался уплывать от людей и его решили оставить в Центре помощи морским млекопитающим.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать троих детей из Мытищ бросилась в ледяную воду спасать собаку.
Нашли ошибку?