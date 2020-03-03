Тюлень Крошик наглядно показал, почему опасно выходить на тонкий лед

Тюлень Крошик предупредил петербуржцев об опасности выхода на тонкий, весенний лед, снявшись в видеоролике.

На кадрах тюлень сначала просто сидит на краю замерзшего бассейна, но потом проваливается и уходит под воду. При этом, весит млекопитающее всего 40 килограммов, то есть гораздо меньше взрослого человека.

Пользователи интернета назвали это видео — лучшей социальной рекламой.

Крошик уже четыре года живет в «Фонде друзей балтийской нерпы». Туда он попал ослабленным малышом, которого нашли на льду Ладожского озера. Но после реабилитации тюлень отказался уплывать от людей и его решили оставить в Центре помощи морским млекопитающим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать троих детей из Мытищ бросилась в ледяную воду спасать собаку.