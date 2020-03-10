Участники «банды ГТА» приговорены к 25 годам лишения свободы. Два гражданина Республики Таджикистан признаны виновными в совершении ряда тяжких преступлений на территории РФ.

Оба мужчины, находясь в составе вооруженной группы, признаны виновными в совершении убийств, разбойных нападений и других преступлений. Таджикистан не позволяет выдачу своих граждан в другие страны для привлечения к уголовной ответственности, поэтому состоявшийся приговор стал возможным благодаря эффективному взаимодействию российской и таджикистанской Генпрокуратур.

С 2012 по 2014 «банда ГТА» держала в страхе все Подмосковье. Ее членов обвиняют в серии убийств автомобилистов на трассе М-4 «Дон». Они останавливали машины ночью, прокалывая им шины специальным шипами, после расстреливали водителей и пассажиров, а затем обыскивали машины в целях наживы.

В 2014 году некоторые из участников группировки были задержаны на территории РФ и приговорены к пожизненному лишению свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре члена банды ГТА приговорены к пожизненному заключению.