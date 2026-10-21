Вакансии вместо ленты: 12% россиян смотрят их несколько раз в неделю

Просматривают вакансии без намерения увольняться 46% работающих россиян

Листать чужие офферы, будучи вполне довольным своим местом, для российского рынка труда давно не девиация, а норма: 46% работающих сограждан то и дело заглядывают в открытые вакансии, не помышляя об увольнении, — к такому выводу пришли исследователи девелоперской компании Level Group. Результатами поделился портал Газета.ру.

У трети опрошенных это занятие перешло в категорию регулярного: 12% сканируют предложения несколько раз в неделю, 10% — примерно раз в неделю, еще 8% — пару раз в месяц. Еще 16% заглядывают в списки реже, чем раз в месяц. И только 27% принципиально не смотрят вакансии «просто так», и ровно столько же открывают сайты лишь в момент реального поиска.

Мотивы у «пассивных смотрителей» вполне прагматичные. Почти каждый пятый (19%) превращает мониторинг в самодиагностику: сверяет, насколько устойчива его позиция и чего она стоит на рынке. Еще 13% проверяют зарплатные вилки своего уровня, 10% — сопоставляют условия труда с рыночными реалиями. У части это уже цифровой ритуал на уровне прокрутки ленты: 16% открывают сайты из любопытства, 12% — машинально в рабочих паузах. Добирают статистику и редкие категории: 6% мониторят рынок ради развития карьеры, 5% караулят «оффер мечты», а 3% следят за вакансиями у бывших работодателей — видимо, чтобы понимать, что они упустили.

HR-директор Level Group Валентина Романова предлагает не спешить записывать такое поведение в нелояльность. По ее словам, «думджоббинг» — естественный ответ специалиста на высокую динамику рынка труда: понимание своей востребованности и рыночной стоимости работает как психологическая стабилизация, снимает синдром самозванца и возвращает чувство контроля над карьерой. А выигрыш от привычки получают и работодатели: сотрудник, который держит руку на пульсе рынка, заранее видит дефицитные навыки, понимает, куда движется отрасль, и прокачивается без отрыва от текущей компании.

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