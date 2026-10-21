Бобры не спят: кого москвичи могут встретить в лесопарках зимой

Бобры в московских лесопарках не впадают в спячку

Бобры, обитающие в московских лесопарках, не впадают в спячку, хотя большую часть времени зимой проводят в норе. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

В ведомстве отметили, что в отличие от белок, которые всю зиму, делают запасы и могут лишь дремать в непогоду, бобры не впадают в спячку. Животные становятся менее активными и большую часть времени проводят в норе.

Ранее в департаменте сообщили, что летучие мыши, ежи, барсуки, енотовидные собаки и орешниковые сони в Москве начали подготовку к зимней спячке, а змеи и насекомые уже погрузились в глубокий сон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что защитить дачный участок от бобров помогут специальные сетки на деревьях. При подтоплениях стоит обращаться в профильные органы, а не пытаться самостоятельно бороться с животными.

Эколог Ярослав Вольпин рассказал, что людям придется учиться сосуществовать с бобрами заново: где-то устанавливать защитные сетки на деревья, которые нужно сберечь, а где-то ставить дополнительные трубы для регулировки уровня воды в бобровых прудах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.