Какие меры предпринимает Центробанк для защиты российского рынка?

Российская валюта, вопреки всем прогнозам, держит удар. После открытия Московской биржи рубль совершил ожидаемое снижение, но быстро стабилизировался. И к такому поведению на торгах финансисты были готовы.

Штормить рынок валют начало после развала сделки ОПЕК+, цена на нефть упала более чем на 25%. При этом, в Минфине заверили — у государства хватит резервов на выполнение всех социальных обязательств.

Какие меры предпринимает Центробанк, чтобы защитить российский рынок от внешних шоков, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Георгий Гривенный. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие последствия ждут россиян после падения курса рубля.