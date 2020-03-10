Какие меры предпринимает Центробанк для защиты российского рынка?

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После развала сделки ОПЕК+ цена на нефть упала более чем на 25% и рынок валют начало штормить.

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Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров, 5-tv.ru

Российская валюта, вопреки всем прогнозам, держит удар. После открытия Московской биржи рубль совершил ожидаемое снижение, но быстро стабилизировался. И к такому поведению на торгах финансисты были готовы.

Штормить рынок валют начало после развала сделки ОПЕК+, цена на нефть упала более чем на 25%. При этом, в Минфине заверили — у государства хватит резервов на выполнение всех социальных обязательств.

Какие меры предпринимает Центробанк, чтобы защитить российский рынок от внешних шоков, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Георгий Гривенный. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие последствия ждут россиян после падения курса рубля.

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