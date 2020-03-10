Какие меры предпринимает Центробанк для защиты российского рынка?
После развала сделки ОПЕК+ цена на нефть упала более чем на 25% и рынок валют начало штормить.
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