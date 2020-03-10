Госдума во II чтении приняла законопроект о поправке в Конституцию
Об этом свидетельствуют итоги голосования.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru
Госдума во II чтении обсудила президентский законопроект об изменении в Конституцию. Депутаты включились в работу активно. Каждый из лидеров фракций высказал свою точку зрения и призвал коллег десять раз все взвесить перед принятием решения.
В первом чтении документ был принят 23 января. После чего поступило около 400 поправок от граждан, экспертов, общественных организаций. Все предложения обсуждались в профильном думском комитете. Часть рекомендована к принятию. Изменения в Основной закон касаются защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны, семейных ценностей, прав граждан на достойную жизнь.
В третьем окончательном чтении документ планируют рассмотреть завтра.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Госдума поддержала поправку о снятии ограничений президентских сроков.
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