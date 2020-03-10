Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции

Поправка об упоминании Бога в Конституции была одобрена Госдумой ко второму чтению на заседании вторник, 10 марта.

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — говорится в поправке.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что упоминание Бога в Основном законе страны не изменит светского характера России.

«Очевидно, что государство свой светский характер не теряет», — заявил Дмитрий Песков.

Как ранее говорил председатель Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев, многие одобряют поправку об упоминании Бога в Основном законе РФ. Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что включение в Конституцию упоминания Бога адресовано всем конфессиям и не ущемляет взгляды атеистов.

Общероссийское голосование намечено на 22 апреля. Этот день станет выходным. Владимир Путин особо отметил, что общероссийское голосование по поправкам в Основной закон должно пройти так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в его результатах. Для этого президент попросил лидеров всех партий направить на избирательные участки своих наблюдателей. Кроме этого контроль за ходом голосования будет осуществлять Общественная палата. Поправки вступят в силу, только если граждане проголосуют «за».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин заявил о важности того, чтобы обновленная Конституция объединяла людей.