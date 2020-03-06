Путин: Важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей
Об этом глава государства заявил на встрече с главами фракций Госдумы РФ.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин во время встречи с главами фракций Госдумы РФ заявил, что обновленная Конституция должна объединять людей.
«Принципиально важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания», — сказал лидер РФ.
Глава государства отметил, что поправки в Конституцию необходимы, поскольку ситуация в стране кардинально изменилась.
«Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна в этом смысле, и, конечно, поправки востребованы. Потенциал, конечно, ее позволяет нам сделать шаги по этим изменениям в связи со стремительно меняющейся ситуацией в стране. <…> Работая над поправками в Конституцию, мы вместе думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне», — сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что авторами поправок в Конституцию должны быть граждане России, именно им принадлежит определяющая роль.
Владимир Путин призвал глав фракций Государственной думы РФ провести разъяснительную работу и информирование о поправках в Конституцию. Он отметил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно пройти так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в его результатах. На голосовании будут работать наблюдатели от Общественной палаты и партий Госдумы.
Президент России поручил чиновникам внести поправки в уголовный и административный кодексы, устанавливающие ответственность за нарушения при голосовании по поправкам в Конституцию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин оценил экономическое развитие России за 20 лет.
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