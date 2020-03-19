Почему Владимир Кличко забрал у бывшей невесты дочь и привез ее на Украину?

Владимир Кличко до сих пор следит за личной жизнью бывшей невесты, американской актрисы Хайден Панеттьери. С тех пор, как они расстались, она то и дело попадает в неприятности. За что на девушку напал ее нынешний возлюбленный? Какое отношение к избиению имеет Владимир Кличко? И почему общая дочь не живет с матерью? Только в программе «Светская Хроника»!

Бывший спортсмен Владимир Кличко и американская актриса Хайден Панеттьери встречались почти десять лет. Их длительным отношениям не помешало расстояние, разница в возрасте и росте. Боксер старше актрисы на 13 лет и выше на 45 сантиметров.

В 2014 году у пары родилась дочь Кайя-Евдокия, но молодая мама отказалась идти под венец. Актриса хотела привести себя в идеальную для свадьбы форму. Да и торопиться не за чем. Огромный бриллиант на пальце за 34 миллиона рублей никуда не денется.

«Я всегда хотела семью, и ты ищешь, ищешь и, наконец, находишь. Я чувствую, что он тот, кто дает мне чувство спокойствия», — рассказывала актриса.

Однако американская дюймовочка и украинский великан так и не узаконили свои отношения. Что на самом деле произошло между Кличко и Панетьерри? Почему пара рассталась? И кто виноват в звездном разрыве?

Возможно, причиной для расставания послужила послеродовая депрессия Хайден, которая усложнила отношения боксера и актрисы.

Лариса Милованова, психолог: «Послеродовая депрессия — это такое психологическое состояние стресса, которое испытывает женщина после родов. Эмоциональное состояние у нее просто расшатано и это лакмусовая бумажка проверки отношений партнеров. Она их решила не решать, а просто уйти в другие отношения».

Но поклонники уверены, что настоящая причина расставания Панеттьери и Кличко — в другом. Папарацци поймали Хайден за ужином с неизвестным мужчиной. Им оказался Брайан Хикерсон — начинающий актер. Вскоре выяснилось, что новый избранник неоднократно избивал актрису.

«Хайден в опасности с Брайаном. Добавьте к этому проблемы с ухудшением здоровья из-за чрезмерного употребления алкоголя, и трагического исхода не миновать, если она продолжит отношения с ним»;

«Она, к сожалению, влюбилась в мужчину, который бьет женщин. Он жесток, но может быть и невероятно обаятельным», — беспокоятся друзья актрисы.

«Когда женщина эмоционально не выросла, она не может за себя постоять, она не может себя защитить, выразить. Она притягивает таких мужчин-тиранов, которые ее бьют», — рассказала в интервью программе «Светская Хроника» психолог Лариса Милованова.

Новые болезненные отношения Панетьерри и ее нестабильное психическое состояние вынудили Владимира Кличко забрать их общую дочь Кайю-Евдокию с собой на Украину.

«Хайден редко бывает рядом с дочерью. Она считает, что ребенку сейчас не будет хорошо с ней. Это грустная ситуация»;

«Ее друзья и семья обеспокоены ее состоянием, и видно, что ситуация становится все хуже», — беспокоятся поклонники.

Владимир Кличко до сих пор переживает за свою бывшую невесту. Спортсмен считает, что новый возлюбленный Панетьерри использует ее и живет за счет американской актрисы.

«Он говорит, что Брайан плохой парень, который контролирует Хайден и потворствует всем ее дурным привычкам», — сказал инсайдер.

После очередного избиения Хайден окончательно рассталась с Брайаном Хикерсоном. Однако недавно в социальной сети актриса поделилась снимком Кличко с их общей дочерью Каей-Евдокией и подписала «лучший папа на свете». Так может, все еще есть надежда на воссоединение семьи?