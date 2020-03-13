Александр Ревва «женился» на своей супруге в четвертый раз. Что это значит?

Александр Ревва выпустил новый клип с супругой в главной роли. Почему поклонники критикуют артиста? Кому из звездных коллег приписывают роман с шоуменом? И зачем певец женился в четвертый раз? Только в программе «Светская Хроника»!

Артур Пирожков представил новый клип на лирическую песню «Летим со мной». Главная роль досталась супруге шоумена — Анжелике. Правда, не все поклонники оценили музыкальное творение артиста. Пользователи сети пишут: они хотят видеть не образ романтика, а самовлюбленного ловеласа.

«Михайлов нервно курит в сторонке»;

«Ты это серьезно? Пой лучше по приколу «Алкоголичку»;

«С юморком когда пел, было как-то бодрее. Саня, сопли это не твое», — пишут поклонники артиста.

Но несмотря на совместное видео с женой, СМИ внезапно стали писать о возможном разводе артиста. Ревва появился на празднике у Киркорова без семьи, а на безымянном пальце не было кольца.

Ходят слухи, что возможной причиной разлада в семье стала обида жены. СМИ нередко приписывают Ревве романы со звездными коллегами. Шоумена подозревали в тайных отношениях с Лободой. Артисты не стеснялись флиртовать на публике.

Соблазнить женатого Ревву пыталась и пышногрудая Анна Семенович. Причем певицу не смущала жена Александра, которая в этот момент находилась в зале.

За последнее время супруга артиста кардинально изменилась. Из симпатичной полненькой блондинки она превратилась в девушку модельной внешности. Пользователи сети уверены, что она прибегла к услугам пластического хирурга. Так может Анжелика Ревва почувствовала опасность и поэтому решила сделать себя красивее?

Супруги познакомились 15 лет назад на вечеринке в Сочи. Ревва говорит: это была любовь с первого взгляда.

«Мы сходили в ресторанчик, выпили по бокалу шампанского. А потом зашторились и…» — признался в интервью программе «Светская Хроника» Александр Ревва.

Пара воспитывает двух дочерей: 12-летнюю Алису и шестилетнюю Амели. Ради мужа Анжелика решила отказаться от карьеры и посвятить себя семье.

Домыслы о романах певец опровергает. Ревва говорит, его сердце полностью принадлежит жене. Анжелика на слухи не обращает внимание, а с образом ловеласа Артура Пирожкова она уже давно смирилась.

Александр Ревва: «Самое главное, залог долголетнего брака, первым сделать шаг после какой-то ссоры, обиды».

Артист рассказывает, что не так давно он с Анжеликой в четвертый раз сыграл свадьбу. У звездной пары есть традиция — периодически повторять клятвы в разных уголках мира. На этот раз церемония прошла на Мальдивах.