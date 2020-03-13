Диетолог рассказала о вечерних срывах Прохора Шаляпина

После шикарного отдыха с новой возлюбленной Прохору Шаляпину потребовалась экстренная помощь. Что случилось с артистом? В чем теперь ограничен исполнитель? И кто намерен отбить певца у его избранницы — миллионерши из Канады? Только в программе «Светская Хроника»!

«Я как колобок. На этом корабле сейчас лежу, как шарик», — поделился видеороликом певец в социальной сети.

Такие видеосообщения во время круиза по Тихому океану Прохор Шаляпин отправлял своему диетологу. Певец стал жертвой шведского стола.

«Я не знаю, как я здесь проживу еще два дня. Мне так плохо, я так много ем, так много пью вина — почти бутылку в день. Я наелся сейчас картошки фри, настоящего краба», — жаловался Шаляпин.

Диетолог была недовольна. Перед Новым годом они проделали с артистом большую работу. Хотя при знакомстве Надежда сразу и не поняла: зачем, казалось бы, статный красавец обратился к ней за помощью.

Диетолог Надежда Шарк: «Первое, что я сказала: „Прохор, ты прекрасно выглядишь! Зачем тебе снижать вес?“ Он такой: „Надя, нет! И показал на свой живот“. Прохор на момент нашей первой встречи 99,6 килограмма».

Благодаря диете, за месяц Прохор сбросил 13 килограммов. Но отпуск перечеркнул все достижения.

«Прохор за время отпуска набрал восемь килограммов. Получается, за полтора месяца», — жалуется на певца диетолог.

За такое Шаляпин получил выговор и строгую диету. Теперь на завтрак Прохору разрешается только смузи из зеленой гречки, протеина и фруктов. На обед — курица или нежирное мясо и салат. На ужин — рыба с тушенными овощами.

«У Прохора бывали срывы. Он знает, что сладкое я ему запретила есть после четырех часов вечера. Но в какие-то моменты это было один или два раза он мне писал в восемь часов вечера: „Надя прости, я съел плитку шоколада, не смог устоять“», — эксклюзивно рассказала в программе «Светская Хроника» Надежда Шарк.

Но у звезды теперь есть главный стимул, чтобы прийти в форму — новая возлюбленная, 40-летняя бизнесвумен из Канады. В некоторых изданиях пишут, что эффектная блондинка и проспонсировала отпуск Шаляпина.

Однако поклонница Прохора из Москвы Галина Данилина заявляет: этот роман недолговечен. Женщина уже много лет мечтает, чтобы кумир обратил на нее внимание.

Галине 51 год, она домохозяйка. О том, что 36-летний Прохор не равнодушен к дамам постарше — знает. Поклонница считает: скоро миллионерша бросит Шаляпина. Галина всегда готова утешить певца:

«Я могу прям обратиться к Прохору. Хотела пригласить его в гости. У меня есть фирменный рецепт котлет. Если он их попробует, он просто не устоит. И, вообще, я много чего умею, что ему бы понравилось».

Готовила женщина, естественно, под музыку Прохора. Галина так увлеклась танцами, что котлетки немного пригорели. Но вряд ли от этого они стали хуже, ведь приготовлены с любовью.

«Прохор, я слышала ты собрался худеть. Если ты приедешь ко мне, а ты приедешь! Я тебя угощу такими блюдами, от которых ты не поправишься. И со мной ты точно не поправишься, так что я жду тебя».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прохор Шаляпин опасается за состояние Панайотова из-за участия Little Big в «Евровидении».