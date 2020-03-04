Шаляпин опасается за состояние Панайотова из-за участия Little Big в «Евровидении»

У Прохора Шаляпина вызывает опасение состояние Александра Панайотова, который много лет мечтает проявить себя на «Евровидении». 2 марта стало известно, что представлять Россию на европейском песенном конкурсе в Роттердаме будет петербургская группа Little Big, хотя ранее в числе наиболее вероятных кандидатов называли Панайотова.

«Все очень переживают за Сашу. Он всегда такой спокойный, талантливый, выстраданный артист, настоящий. Я думаю, он бы не менее достойно представил Россию, в более классическом варианте. Он очень талантливый вокалист!» — сказал Шаляпин в интервью интернет-порталу Teleprogramma.pro.

Little Big Прохор считает «модной, но сезонной группой», сравнивать с которой Панайотова бессмысленно.

«Это как сравнить Селин Дион с ее потрясающим голосом и любую современную группу. Панайотова будут помнить через 10 лет, Little Big — нет», — уверен Шаляпин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что об эпатажных музыкантах из группы Little Big думают Иосиф Пригожин, участник «Евровидения-2010» Петр Налич, композитор Игорь Матвиенко и дважды представлявший Россию на конкурсе Сергей Лазарев.