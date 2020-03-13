Почему Мария Шарапова ушла из большого спорта?

Одна из лучших теннисисток Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. Почему некогда первая ракетка мира решила уйти из большого спорта? Правда ли, что звезда ждет ребенка? Или покинуть корт знаменитость заставила ее старая травма? И чем теперь она будет заниматься? Только в программе «Светская Хроника»!

Марию Шарапову всегда узнавали на корте по ее фирменным крикам. Уроженке сибирского города Нягань удалось сделать фантастическую карьеру. Она победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации. В 2005-м россиянка стала первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка становилась первой во всех играх серии «Большого шлема». Главной заклятой соперницей девушки всегда была американка Сирена Уильямс.

«Шарапова тот игрок, который продолжает идти вперед. Даже в конце она хочет бороться. Поэтому мне нужно прессинговать было ее, постоянно держать в напряжении», — высказалась Серена Уильямс о победе над Шараповой.

В 2012-м Серена не дала Марии завоевать золото на Олимпийских играх в Лондоне.

Мария Шарапова: «Я первый раз выступила в Лондоне на Олимпиаде и выиграла серебро. Конечно, золото бы хотелось».

Шарапова мечтала взять реванш через четыре года в бразильском Рио-де-Жанейро. Но россиянка стала участницей допинг-скандала. Марию отстранили от участия в турнирах, в том числе в Олимпиаде.

«1 января вступили новые правила и мельдоний уже считался запрещенным препаратом. О чем я не знала. Я принимала его по назначению своего врача», — выступала с заявлением на конференции спортсменка.

Девушка лишилась права участия в соревнованиях на 15 месяцев. Из-за скандала россиянка потеряла возможность заработать больше 300 миллионов рублей призовых денег на различных турнирах. Также Мария лишилась рекламных контрактов. Бренды, чьим лицом была Шарапова, один за другим стали отказываться от сотрудничества с ней.

Впрочем, «сибирскую сирену» — как ее называют поклонники, больше волновало другое.

«Я подвела своих болельщиков, я подвела тот вид спорта, которым занимаюсь с четырехлетнего возраста. Я знаю, что буду иметь дело с последствиями. Я не хочу, чтобы моя карьера заканчивалась вот так», — оправдывалась спортсменка после скандала.

В 2017-м Шарапова вернулась на корт. И даже одержала победу. Но это был последний успех Марии в большом теннисе.

Спортивный обозреватель Сергей Дадыгин в комментарии «Светской хронике»: «Я думаю, что Шарапова должна была уйти из большого тенниса еще год назад. Потому что уже было видно, что организм не справляется с теми нагрузками, которые приходится преодолевать в большом спорте».

Официальная причина ухода Шараповой из большого спорта — травма плеча. Впервые она перенесла операцию в 2008 году, а в начале прошлого сезона была проведена еще одна процедура, после которой потребовались месяцы физиотерапии.

Впрочем, есть и другая версия ухода Шараповой из спорта. Некоторые издания писали, что главная причина — желание Марии в ближайшее время стать матерью. Спортсменка уже два года в отношениях с другом принцев Уильяма и Гарри — бизнесменом Александром Гилксом. Не так давно на руке девушки появилось кольцо, напоминающее обручальное.

За свою спортивную карьеру Мария заработала больше двух с половиной миллиардов рублей призовых на турнирах. Ее общий доход за все время составил 321 миллиард рублей.

У россиянки своя компания по производству сладостей, с ней сотрудничает бренд спортивной одежды. А недавно Марию стали приглашать и на эпизодические роли в сериалах. Пока она играет саму себя — но кто знает, может когда-нибудь мы услышим о Шараповой не только как о великой спортсменке, но и хорошей актрисе.