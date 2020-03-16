Почему возвращение Натальи Ветлицкой на сцену обернулось провалом?

Не успела Наталья Ветлицкая вернуться на сцену, как стало известно: певица вновь покинула Россию. В чем причина? Неужели после многолетней разлуки зритель плохо принял звезду? Из-за чего исполнительница так долго не давала о себе знать? Кто выступает против ее концертов на родине? Только в программе «Светская Хроника»!

Наталья Ветлицкая — один из главных секс-символов 90-х. Практическая каждая ее песня моментально становилась хитом. Но 14 лет назад артистка ушла со сцены «по-английски», причину называть не стала. Все это время певица жила в Испании в своей двухэтажной вилле.

За границей Наталья открыла в себе новый талант. Как пишут СМИ, артистка занималась риелторским бизнесом.

«У нее были источники дохода, которые позволяли ей работать только тогда, когда она хочет. Очевидно, эти источники дохода сейчас закончились», — откровенно рассказал Алексей Остудин, музыкальный критик, в программе «Светская Хроника».

Триумфальное возвращение состоялось в феврале — на юбилейном концерте Дмитрия Маликова. Не удивительно, что именно это мероприятие Ветлицкая выбрала в качестве площадки для первого выступления после долгого перерыва. Музыкант в свое время подарил Наталье один из главных ее хитов — «Душа». А еще в 80-х у артистов был продолжительный роман.

Казалось, Ветлицкую хорошо приняла публика. Но внезапно появилась новость: Наталья вернулась в Испанию. Неужели артистка не выдержала напряженного графика и решила оставить своих фанатов?

Евгений Бабичев, музыкальный критик: «Возвращение абсолютно не подготовлено с точки зрения маркетинга, пиара. Артист, который возвращается на эстраду, он не должен выпадать из медийного пространства. Я не вижу ни одной новой песни, ни одного клипа».

Возможно, именно из-за плохой пиар-компании Ветлицкая разогнала всю свою команду помощников и набрала новую. Некоторые коллеги Натальи всерьез обеспокоены, что теперь артистка отберет у них хлеб.

Юрий Лоза, певец: «Никто ее возвращению не рад. Она же не будет работать кассовые концерты, она поедет на корпоративы. А это отнимет корпоративы у тех, кто привык на них ездить».

Но Юрия Лозу спешат утешить. Эксперты говорят: сотрудничать на условиях певицы мало кто готов.

«Я вел переговоры несколько месяцев назад об одном мероприятии с ее участием. Был назван, на мой взгляд, абсолютно неадекватный гонорар в несколько миллионов рублей. Сейчас все стали привыкать к тому, что артист на сцене выступает полностью живьем. А с живым вокалом у Натальи всегда были вопросы, если честно», — рассказал Алексей Остудин.

И все же исполнительница не передумала заново завоевывать российский шоу-бизнес.

В испанском городе Дения учится 15-летняя дочь певицы — Ульяна, которую она не может надолго оставить. Наталья до сих пор держит в секрете — кто отец девочки. У исполнительницы было много романов. Однако сейчас, по словам Ветлицкой, ей никто не нужен:

«Я свободная женщина, что меня очень радует. Почему? У меня такая специфическая работа, при которой сложно иметь серьезные отношения».

Ветлицкая пока живет на две страны. У артистки в Подмосковье в закрытом поселке есть большая усадьба, площадью две тысячи шестьсот квадратных метров. Также у звезды имеется квартира на Патриарших прудах.

Специалисты по пиару говорят, чтобы вернуть себе былую славу и задуматься о ПМЖ в России, Наталье надо постараться.

Мария Тарханова, PR-специалист: «100% та аудитория, которая ее любила, не примет ее новый образ, а если она планирует завоевать новую молодежную аудиторию, то, конечно, это получается корявенько».

Но Ветлицкая ни в чьих советах не нуждается. Она делает все так, как чувствует.

«Какая разница, кто как думает, это не имеет значения», — заявила певица.

Те, кто когда-то зажигал на танцполе под хиты Натальи, ее решению вновь выступать на сцене искренне рады. Но и у них есть сомнения, что артистка вернет себе былую славу.

Карина Мишулина, актриса: «Начинающим-то сложно. А вернуться, тем более после такого триумфа, который у нее был, уже в совершенно в другой мир, другое поколение, другую музыку, наверное, сложно».

Пока коллеги рассуждают о возвращении Ветлицкой, певица собирается в гастрольный тур по России.