«Случилась ремиссия»: Мать Маши Малиновской победила рак
Телеведущая нанимала лучших врачей, чтобы помочь близкому человеку.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Митя Алешковский
Телеведущая и модель Маша Малиновская в интервью Starhit рассказала, что ее мать смогла победить рак. Знаменитость на протяжении нескольких лет нанимала лучших врачей, чтобы помочь близкому человеку, и даже отказывалась от участия в телевизионных проектах.
Маша Малиновская решилась на откровения после публичных обвинений в пристрастии к наркотикам со стороны коллеги Даны Борисовой. Телеведущей прошлось оставить все свои дела, чтобы обеспечить маме должный уход в родном Смоленске.
«У мамы рак почек. Нанимала лучших врачей, чтобы побороть онкологию. Чудо произошло, случилась ремиссия. Сейчас мамочка здорова, чувствует себя хорошо. Теперь необходимо появляться в назначенное время у докторов, чтобы контролировать показатели», — сказала Маша Малиновская.
Знаменитость никогда не скрывала, что очень близка со своей матерью. Не так давно Маша Малиновская перевезла близкого человека в Москву.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маша Малиновская сразила мужчин поздравлением с 23 февраля на своей странице в Instagram.
Нашли ошибку?