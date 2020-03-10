«Случилась ремиссия»: Мать Маши Малиновской победила рак

Телеведущая и модель Маша Малиновская в интервью Starhit рассказала, что ее мать смогла победить рак. Знаменитость на протяжении нескольких лет нанимала лучших врачей, чтобы помочь близкому человеку, и даже отказывалась от участия в телевизионных проектах.

Маша Малиновская решилась на откровения после публичных обвинений в пристрастии к наркотикам со стороны коллеги Даны Борисовой. Телеведущей прошлось оставить все свои дела, чтобы обеспечить маме должный уход в родном Смоленске.

«У мамы рак почек. Нанимала лучших врачей, чтобы побороть онкологию. Чудо произошло, случилась ремиссия. Сейчас мамочка здорова, чувствует себя хорошо. Теперь необходимо появляться в назначенное время у докторов, чтобы контролировать показатели», — сказала Маша Малиновская.

Знаменитость никогда не скрывала, что очень близка со своей матерью. Не так давно Маша Малиновская перевезла близкого человека в Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маша Малиновская сразила мужчин поздравлением с 23 февраля на своей странице в Instagram.