Иван Охлобыстин высказался о современной молодежи

Актер Иван Охлобыстин, сыгравший роль наставника в нашумевшем отечественном фильме «Холоп», высказался о том, чем отличается современная молодежь от его поколения в юности. По мнению артиста, которое он высказал в интервью «Аргументам и фактам», различия не такие явные, как принято считать.

«Несомненно, они есть, но не носят радикального характера. Просто изменились границы возрастов, связано это с медициной и фармакологией, с образом жизни людей — люди стали жить дольше, двигаться больше. А так… Во что мы верили, будучи юными, в то хотя бы на подсознательном уровне продолжают верить и сейчас молодые», — убежден артист.

Вспоминая свои годы юности, он отметил, что всегда старался тратить время на создание чего-то нового либо получение знаний, опыта. Конечно, не обошлось и без разрушающих факторов — в жизни актера были и алкоголь, и безумные выходки, но это свойственно любому молодому человеку.

«Алкоголь, танцы-шманцы, приключения дикие — все, что свойственно юности. По факту это не очень полезно. Но было бы странно, наверное, если бы этого не было», — заметил Охлобыстин.

На вопрос, как воспитывать молодежь сегодня, чтобы выросли достойные люди, он ответил, что тут работает только личный пример. Никакие ограничения и запреты не помогут, можно лишь давать советы, но ни в коем случае не ставить ультиматумов.

Фильм «Холоп» с участием Ивана Охлобыстина вышел на экраны 26 декабря 2019 года. Картина про мальчика-мажора, которого решил проучить родной отец, якобы отправив в прошлое в качестве холопа, собрала рекордную кассу в России. Как писал 5-tv.ru, уже к началу февраля сборы превысили три миллиарда рублей.