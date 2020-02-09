Фильм «Холоп» превысил все возможные рекорды кассовых сборов в России

Картина Клима Шипенко «Холоп» впервые в истории отечественного кинематографа побила рекорд, собрав уже более трех миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные сайта Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Этот проект режиссера, который также снял «Салют-7» и нашумевший «Текст», обогнал по собранным в российском прокате средствам спортивную драму «Движение вверх».

Комедией заинтересовались иностранные дистрибьюторы — права на ее показ были проданы в Канаду и США, уточняет «Экономика сегодня».

В сценарии повествуется о крайне избалованном молодом человеке Грише — типичном представителе золотой молодежи, который после серьезного ДТП «попадает» в середину XIX века. Там ему приходится столкнуться с реальной жизнью того времени и изменить свои привычки.

В главных ролях снялись Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самом кассовом мультфильме в истории.