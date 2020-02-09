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  4. Фильм «Холоп» превысил все возможные рекорды кассовых сборов в России

Фильм «Холоп» превысил все возможные рекорды кассовых сборов в России

, 21:45 | Сергей Зеленский 62

Картина вышла на экраны 26 декабря.

Фото, видео: Кадр из кинофильма "Холоп"

Картина Клима Шипенко «Холоп» впервые в истории отечественного кинематографа побила рекорд, собрав уже более трех миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные сайта Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Этот проект режиссера, который также снял «Салют-7» и нашумевший «Текст», обогнал по собранным в российском прокате средствам спортивную драму «Движение вверх».

Комедией заинтересовались иностранные дистрибьюторы — права на ее показ были проданы в Канаду и США, уточняет «Экономика сегодня».

В сценарии повествуется о крайне избалованном молодом человеке Грише — типичном представителе золотой молодежи, который после серьезного ДТП «попадает» в середину XIX века. Там ему приходится столкнуться с реальной жизнью того времени и изменить свои привычки.

В главных ролях снялись Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самом кассовом мультфильме в истории.

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