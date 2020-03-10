Путин: Цены на нефть пляшут и прыгают, но Россия пройдет это достойно

Президент РФ Владимир Путин во время выступления перед депутатами Госдумы в связи с дискуссиями о новых поправках в Конституцию заявил, что Россия сможет преодолеть сложный период, обусловленный падением цен на нефть и коронавирусом.

«Цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними курс нацвалюты и биржи, но Россия пройдет все это достойно», — заявил Владимир Путин.

Глава российского государства отметил, что экономика страны будет только укрепляться.

Говоря о поправках в основной закон страны, Владимир Путин подчеркнул, что они давно назрели. По мнению российского лидера, нововведения должны раскрыть социальный характер государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин не видит необходимости в проведении досрочных выборов в парламент.