Путин: Цены на нефть пляшут и прыгают, но Россия пройдет это достойно
Президент РФ выступает перед депутатами Госдумы в связи с дискуссиями о новых поправках в Конституцию.
Фото: ТАСС / Егор Алеев
Президент РФ Владимир Путин во время выступления перед депутатами Госдумы в связи с дискуссиями о новых поправках в Конституцию заявил, что Россия сможет преодолеть сложный период, обусловленный падением цен на нефть и коронавирусом.
«Цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними курс нацвалюты и биржи, но Россия пройдет все это достойно», — заявил Владимир Путин.
Глава российского государства отметил, что экономика страны будет только укрепляться.
Говоря о поправках в основной закон страны, Владимир Путин подчеркнул, что они давно назрели. По мнению российского лидера, нововведения должны раскрыть социальный характер государства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин не видит необходимости в проведении досрочных выборов в парламент.
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