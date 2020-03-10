Президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в проведении досрочных выборов в парламент. Ранее поправка о проведении досрочных выборах парламента была внесена в Госдуму депутатом от «Единой России» Александром Карелиным.

В тексте отмечалось, что принять решение о сокращении срока полномочий Госдума сможет двумя третями голосов от общего числа депутатов.