Путин заявил, что не видит необходимости в проведении досрочных выборов в парламент

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Алиса Маркова
Срочная новость 32

Ранее поправка о проведении досрочных выборах парламента была внесена в Госдуму депутатом от «Единой России» Александром Карелиным.

Фото: ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в проведении досрочных выборов в парламент. Ранее поправка о проведении досрочных выборах парламента была внесена в Госдуму депутатом от «Единой России» Александром Карелиным.

В тексте отмечалось, что принять решение о сокращении срока полномочий Госдума сможет двумя третями голосов от общего числа депутатов.

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