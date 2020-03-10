Вдова Андрея Миронова рассказала, что готовилась уйти в монастырь

Вдова Андрея Миронова Лариса Голубкина накануне отметила 80-летний юбилей. Звезда советского экрана откровенно рассказала о том, как развивались ее отношения с супругом.

Лариса Голубкина утверждает, что никогда не стремилась выйти замуж, пишет Starhit. Отец воспитал ее так, что ей вовсе не хотелось связывать себя с кем-то узами брака.

«Папа мой сделал все, чтобы я никогда не думала, что могу быть женщиной, что у меня должен быть муж. Кто бы за мной не ухаживал — это были все не люди», — вспоминает артистка.

Знаменитость рассказала, что однажды ей предложили поехать жить в монастырь, и она всерьез готова была согласиться. Как вдруг в ее жизни появился Андрей Миронов. На этот раз отец Ларисы Голубкиной одобрил кандидатуру будущего зятя. Вдова с большой теплотой вспоминает о любимом мужчине.

«С ним было просто. Он любил порядок в доме. Любил гостей и любил, когда я не капризничала. У нас жизнь складывалась очень неплохо», — поведала знаменитость.

Андрей Миронов ушел из жизни в 1987 году. Его супруге тогда было всего 47 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лариса Голубкина поведала о цене успеха в преддверии своего юбилея.