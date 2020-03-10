Найденные в лесу под Рязанью останки принадлежат убитой подруге фигурантов дела «Сети»*

Найденные в лесу под Рязанью останки принадлежат Екатерине Левченко — убитой подруге фигурантов дела «Сети»*. К таким выводам пришли криминалисты, получив результаты ДНК-экспертизы. Информацию 5-tv.ru подтвердила мать погибшей.

Женские останки на минувшей неделе случайно нашел охотник в лесу в 25 километрах от Рязани. На место он вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Чуть позже криминалисты нашли череп и другие кости, вероятно, растасканные по округе дикими животными. Также были найдены фрагменты одежды: жилетка, шарф и кусочки воротника.

Одежда была закопана в землю в 70 метрах к северо-западу от места обнаружения тела Артема Дорофеева — другого убитого знакомого фигурантов дела «Сети»*.

Как сообщал 5-tv.ru, информация об убийстве Екатерины Левченко и ее друга Артема Дорофеева фигурантами дела «Сети»* ранее появилась в СМИ. Утверждалось, что виновные в создании террористической организации боялись, что парень и девушка расскажут полиции об их причастности к торговле наркотиками.

* — организация запрещена в РФ.