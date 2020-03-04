Эксклюзивные фото с мета обнаружения останков, которые могут принадлежать убитой подруге фигурантов дела «Сети»*

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Игорь Рязов
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Фрагменты тела случайно нашел охотник. Вскоре была найденная закопанная одежда.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В распоряжение 5-tv.ru попало эксклюзивные фото с места обнаружения останков, которые могут принадлежать убитой подруге фигурантов дела «Сети»* Екатерине Левченко. Женские останки в Рязанской области случайно нашел охотник. 

Мужчина обнаружил останки в 25 километрах от Рязани. На место он вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Чуть позже криминалисты нашли череп и другие кости, вероятно, растасканные по округе дикими животными. Также были найдены фрагменты одежды, в которой могла быть Екатерина Левченко — жилетка, шарф и кусочки воротника. 

Одежда была закопана в землю в 70 метрах к северо-западу от места обнаружения тела Артема Дорофеева — другого убитого знакомого фигурантов дела «Сети».

Как сообщал 5-tv.ru, информация об убийстве Екатерины Левченко и ее друга Артема Дорофеева фигурантами дела «Сети» ранее появилась в СМИ. Утверждалось, что виновные в создании террористической организации боялись, что парень и девушка расскажут полиции об их причастности к торговле наркотиками.

* — организация запрещена в РФ.

Эксклюзивные фото с мета обнаружения останков, которые могут принадлежать убитой подруге фигурантов дела «Сети»*

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