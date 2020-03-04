Эксклюзивные фото с мета обнаружения останков, которые могут принадлежать убитой подруге фигурантов дела «Сети»*
Фрагменты тела случайно нашел охотник. Вскоре была найденная закопанная одежда.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Фото, видео: 5-tv.ru
В распоряжение 5-tv.ru попало эксклюзивные фото с места обнаружения останков, которые могут принадлежать убитой подруге фигурантов дела «Сети»* Екатерине Левченко. Женские останки в Рязанской области случайно нашел охотник.
Мужчина обнаружил останки в 25 километрах от Рязани. На место он вызвал сотрудников правоохранительных органов.
Чуть позже криминалисты нашли череп и другие кости, вероятно, растасканные по округе дикими животными. Также были найдены фрагменты одежды, в которой могла быть Екатерина Левченко — жилетка, шарф и кусочки воротника.
Одежда была закопана в землю в 70 метрах к северо-западу от места обнаружения тела Артема Дорофеева — другого убитого знакомого фигурантов дела «Сети».
Как сообщал 5-tv.ru, информация об убийстве Екатерины Левченко и ее друга Артема Дорофеева фигурантами дела «Сети» ранее появилась в СМИ. Утверждалось, что виновные в создании террористической организации боялись, что парень и девушка расскажут полиции об их причастности к торговле наркотиками.
* — организация запрещена в РФ.
Нашли ошибку?