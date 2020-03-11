Рубль в первый рабочий день наверстал упущенное за праздничные выходные

Рубль наверстал упущенное за праздничные выходные. Ведь пока в России покупали тюльпаны, трейдеры запасались долларами.

В результате с открытием бирж российская валюта подешевела. Да так, что доллар преодолел отметку в 70 рублей, евро в 80 рублей. Причем, если в начале торгов были ажиотажные — 75 и 85 соответственно, то в течение дня ситуация стабилизировалась.

При этом еще неделю назад основные иностранные валюты стоили на 10% дешевле, а начинали год, доллар и евро, по сегодняшним меркам, и вовсе скромно. Курс Евро на 31 декабря 2019 на уровне 69,34, курс доллара — 61,90.

Это все ожидаемое следствие резкого снижения мировых цен на нефть. «Черное золото» дешевеет, менее чем за неделю, почти на 30%, так, баррель сорта Brent стоит всего 35 долларов и с начала нулевых было всего два периода с такой же динамикой — в начале 2009 года и в начале 2016-го — во время двух мировых финансовых кризисов.

О начале третьего пока речи не идет, но нефти в мире стало слишком много, и крупнейшие добывающие страны не смогли договориться, что с этим делать. Поэтому каждый сам за себя.

Георгий Гривенный разобрался, что это значит и к чему готовится.