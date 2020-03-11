После реставрации за десятки миллионов рублей обрушился вход в крепость Копорье
Один из немногих средневековых форпостов на территории не только Ленобласти, но и всей страны, разрушается долгие годы и последние несколько лет вовсе закрыт.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru
Защитники исторического наследия Ленинградской области обратились в Министерство культуры с просьбой спасти уникальную крепость Копорье.
Это один из немногих средневековых форпостов на территории нашей страны. Форт XIII века выдержал не одну осаду, несколько раз переходил от русских к шведам и обратно. Теперь его осаждают туристы, вход в крепость закрыт уже несколько лет.
Крепость давно разрушается, и вот теперь там рухнула арка главного входа. Самое любопытное, что произошло это несмотря на, а скорее даже благодаря противо-аварийным работам, на которые реставраторы потратили, судя по документам, десятки миллионов рублей.
Как так разбирался Линар Гинатуллин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ученые из Петербурга нашли уникальный артефакт на территории крепости Копорье в свой профессиональный праздник.
Нашли ошибку?