После реставрации за десятки миллионов рублей обрушился вход в крепость Копорье

Защитники исторического наследия Ленинградской области обратились в Министерство культуры с просьбой спасти уникальную крепость Копорье.

Это один из немногих средневековых форпостов на территории нашей страны. Форт XIII века выдержал не одну осаду, несколько раз переходил от русских к шведам и обратно. Теперь его осаждают туристы, вход в крепость закрыт уже несколько лет.

Крепость давно разрушается, и вот теперь там рухнула арка главного входа. Самое любопытное, что произошло это несмотря на, а скорее даже благодаря противо-аварийным работам, на которые реставраторы потратили, судя по документам, десятки миллионов рублей.

Как так разбирался Линар Гинатуллин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ученые из Петербурга нашли уникальный артефакт на территории крепости Копорье в свой профессиональный праздник.