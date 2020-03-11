«Это типа как эпилятор?»: Шишкова пошутила о своем ухажере
Бывшая возлюбленная Тимати устроила викторину «вопрос-ответ» в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @missalena.92
Известная российская модель Алена Шишкова устроила в Instagram-сторис викторину «вопрос-ответ». Поклонники не упустили возможности поговорить с бывшей возлюбленной Тимати на самые провокационные темы и вступили с ней в бурное обсуждение. Большинство пользователей спрашивали «Мисс Москву-2012» о семье, дочери и модных предпочтениях.
Один из фолловеров, в свою очередь, решил поинтересоваться о романтических отношениях светской львицы, правда комментарий написал с ошибками.
«У тебя есть ухожор?» (Прим.ред. — пунктуация и орфография автора сохранены) — спросил он.
Шишкова не смогла ответить без иронии.
«Это типа как эпилятор?» — пошутила модель.
К шуткам про ухажера она вернулась также в вопросе про пение. Один из юзеров поинтересовался, умеет ли светская львица петь. В ответ теледива опубликовала свое детское видео, на котором не попадает в ноты.
«Ухожор мимо обошел» ((Прим.ред. — пунктуация и орфография автора сохранены), — не без улыбки отметила экс-избранница Тимати.
Спрашивали Шишкову и о конфликте в семье Джигана. Однако она предпочла не давать развернутых комментариев по этому поводу, отметив лишь, что поддерживает супругу рэпера Оксану Самойлову.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о появлении в Instagram-акаунте Джигана вскоре после рождения четвертого ребенка странных роликов, на которых он то матерится при дочерях, то сбривает всю растительность на голове, включая брови, то признается, что находится в психушке.
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