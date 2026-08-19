«Мы до него слишком жадные»: почему Федункив не показывает сына

Актриса Марина Федункив сознательно не показывает публике своего сына

Актриса Марина Федункив вместе с мужем Стефано Маджи сознательно оберегает сына Теодора от публичности. Актриса призналась, что они с мужем хотят оставить родительство исключительно частью своей личной жизни.

«Мы с мужем предпочитаем оставлять личное личным — только нашим. Когда ты постоянно на виду, хочется, чтобы было что-то, что принадлежит только вам», — объяснила Федункив в интервью KP.RU.

По словам артистки, супруги понимают, что каждый по-разному относится к публичности: кто-то охотно делится семейными событиями, а им самим хочется сохранить счастье внутри семьи.

Федункив подчеркнула, что родительство для них стало именно личной территорией. Поэтому супруги пока не показывают сына публике и не загадывают, изменится ли их решение в дальнейшем.

«Для нас это и родительство в том числе. Есть люди, которые хотят делиться своим счастьем, а мы до него слишком жадные — это только наше», — призналась актриса.

Этой осенью сыну Федункив Теодору исполнится два года. Актриса рассказала, что за это время сама сильно изменилась и совершенно иначе стала воспринимать материнство.

По словам артистки, после рождения сына она впервые в полной мере узнала, что такое абсолютная любовь. Раньше Федункив играла мам на экране и ей было интересно понять это чувство, однако собственный опыт оказался совершенно другим.

«Я даже представить не могла, что можно любить так сильно!» — призналась Федункив.

Материнство, по словам актрисы, сделало ее более нежной, сентиментальной, ранимой и тревожной. При этом вместе с новыми переживаниями у нее появилось ощущение большого счастья.

Федункив назвала рождение сына началом совершенно нового периода своей жизни, который оказался для нее наполнен особым смыслом.

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