«Не хочу просыпаться в этот мир»: Самойлова и Джиган оказались на грани расставания

Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова оказались на грани расставания. Об этом свидетельствует очень странное поведение обоих в социальных сетях.

Все началось с Джигана: ранее он выходил в прямой эфир в Instagram, распивая спиртное и ругаясь матом при дочерях. В сети также стали распространяться видео, на которых музыкант веселится в клубах вместе с другими женщинами.

8 марта рэпер посвятил пост Самойловой, в котором отметил, что она его «спасла». Примечательно, что с Международным женским днем он супругу не поздравил и ничего не рассказал о подарках для нее и дочерей.

«Я люблю тебя родная и буду любить вечно, навечно!!! Ты спасла мою жизнь! Кто спасет одну жизнь, тот спасет весь мир!», — написал Джиган.

Instagram @iamgeegun

Несколько часов спустя, он выложил видео, на котором снимает себя перед зеркалом в белом халате. На лице музыканта нет привычных бороды и усов — он их сбрил.

Instagram @iamgeegun

На этом фоне необычные вещи начали происходить на странице Самойловой в Instagram. Во-первых, она перестала вести раздел сторис, хотя обычно подробно рассказывала подписчикам о своей жизни. Во-вторых, она выложила очень депрессивный пост.

«Я просто не хочу просыпаться в этот мир», — гласит надпись на черном фоне.

Instagram @samoylovaoxana

Как отмечает StarHit, сейчас Джиган находится не дома с детьми, а в лечебнице Palm Beach Shores Rehab. Это учреждение предназначено для помощи людям с алкогольной и наркотической зависимостями.

«Я психбольной, меня лечат хорошо, кормят хорошо. Видите, я в психушке», — сказал Джиган в очередном прямом эфире в Instagram, приковывав к себе внимание не только фразой, но и отсутствием бровей.

Instagram @iamgeegun

Поклонники активно обсуждают происходящее в комментариях к последним постам Джигана и Самойловой. Все беспокоятся, что пара вот-вот расстанется из-за поведения рэпера.

«Классное 8 Марта ты устроил своей жене»;

«Отправь детей с женой домой и туси дальше. Ей хоть дома родственники помогут, хватит издеваться. Бедная девочка с четырьмя детками, сидит и льет слезы в свой праздник, такого ли она желала?»

«Так не хочется в это все верить. После того как Оксана родила сына ему, как будто их всех подменили. Не расставайтесь!»

«Зашла почитать комментарии после сторис Оксаны. Слава богу все живы и это всего лишь семейный конфликт. А вы, люди, очень злые, будто сами идеальны», — написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, в феврале у Джигана и Самойловой родился сын. Их четвертый ребенок появился на свет в Майами. Изначально пара планировала пожить там до конца года. Однако 6 марта Оксана объявила о намерении немедленно вернуться в Россию. Она призналась, что очень скучает по дому.