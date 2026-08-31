Бывший футболист воронежского «Факела» Александр Касьян умер на 38-м году жизни

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 95 0

Причиной смерти спортсмена стала остановка сердца.

Из-за чего умер экс-футболист воронежского «Факела» Касьян

Фото: fakelfc.ru

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Воронежский «Факел» сообщил о смерти бывшего нападающего команды Александра Касьяна. Футболист скончался на 38-м году жизни, причиной смерти стала остановка сердца. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале клуба.

«Вчера на 38-м году жизни скончался бывший нападающий „Факела“ Александр Касьян», — говорится в сообщении.

Александр Касьян родился 9 сентября 1987 года. За свою профессиональную карьеру он выступал за несколько российских команд, среди которых «Томь», «СКА-Энергия», «Луч-Энергия» и воронежский «Факел». Именно в составе «Факела» нападающий провел несколько сезонов, участвовал в матчах чемпионатов России различных уровней.

Руководство клуба выразило искренние соболезнования родственникам и близким Александра Касьяна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 34-м году жизни скоропостижно скончался известный российский хоккейный вратарь Денис Мотошин — тоже в результате остановки сердца. Информацию подтвердила пресс-служба клуба «Чебоксары», за который он выступал в лучшие годы своей карьеры.

Помимо «Чебоксар» Мотошин в разные годы защищал ворота «Мордовии», пензенского «Дизеля» и саратовского «Кристалла». В 2019 году вратарь был признан лучшим голкипером первенства Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ-Б).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Бывший футболист воронежского «Факела» Александр Касьян умер на 38-м году жизни

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