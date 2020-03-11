На некоторых участках федеральных трасс в России повысят скоростной режим

В России собираются увеличить максимально разрешенную скорость до 110 километров в час на федеральных трассах. Об этом заявил Росавтодор. Правда, речь не обо всех магистралях страны, а о нескольких участках в Ярославской, Рязанской, Пензенской и Свердловской областях, Чечне, Дагестане и Ставропольском крае. В Росавтодоре уверены — именно там требования безопасности позволяют принять такое решение. А это, в свою очередь, поможет сократить количество нарушений скоростного режима. Сейчас вопрос хотят обсудить с ГИБДД и другими службами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что машину известного петербургского автоблогера заметили в массовом ДТП.